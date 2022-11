Manovra | Conte | ' è draghiana e rasenta austerità | in campagna elettorale detto altro'

Il Fatto Quotidiano

Lo ha detto in conferenza stampa il leader del M5S Giuseppe, a proposito della legge di bilancio allo studio del governo Meloni.Lo ha detto in conferenza stampa il leader del M5S, GiuseppeLa manovra è evidenziata da alcuni filmati ripresi dalle telecamere ... I nuovi accertamenti Quando l’autotrasportatore si è fermato, per Conte non c’era più nulla da fare. L’uomo, 53 anni e residente ...Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Giorgetti ha parlato di prudenza ma qui siamo in prossimità dell'austerità. Utilizzano i 10 miliardi già accantonati da Draghi. E' una manovra draghiana ma in ...