L’adolescente in bicicletta investito e ucciso da un tram a Milano

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Stava percorrendo – a bordo della sua– via Tito Livio, quella strada che collega Porta Romana e Calvairate nella zona Sud-Est di. Poi, per motivi ancora da accertare,è stato colpito eda undella ATM (l’agenzia per i trasporti pubblici del capoluogo lombardo) della linea 16. Inutili i soccorsi: per il giovane, che avrebbe appena 14 anni, non c’è stato nulla da fare. I vigili del Fuoco, coadiuvati dalla Polizia Locale, non hanno potuto far altro che estrarre il corpo delche era rimasto incastrato tra le rotaie in strada e le ruote ferrate del mezzo pubblico., 14enne inda unLa tragedia, secondo le ...