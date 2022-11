La recitazione | l' arma più efficace per vincere bullismo e timidezza

Leggi su iodonna

(Di martedì 8 novembre 2022) È diventato attore per caso, Richard Madden, 36 anni. O meglio, lo è diventato per scelta dei suoi genitori, che vedevano il figlio undicenne troppo timido per la sua età. Nato nel 1986 a Elderslie, un paesino della Scozia, dal padre vigile del fuoco e dalla madre, un’assistente scolastica di scuola primaria, cresce insieme alle due sorelle, Cara e Lauren. Richard Madden, Robb Starck de “Il Trono di Spade” guarda le foto A 11 anni, spinto dai genitori che lo volevano più aperto e socievole, comincia a recitare al Paisley Arts Centre, per poi perfezionarsi alla Royal Scottish Academy of Music and Drama, ...