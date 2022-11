(Di martedì 8 novembre 2022) Secondo giorno di raduno per l’di coach Gianmarco Pozzecco, in preparazione alle gare della seconda finestra della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023. In serata si aggregherà al gruppo anche. Il playmaker della Virtus Segafredo Bologna sarà già disponibile domani per l’allenamento alle ore 11.00. Gliaffronteranno la Spagna venerdì 11 novembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro alle ore 21.00 (Rai 2, Eleven e Sky Sport) e la Georgia a Tbilisi il 14 novembre alle ore 16.00 italiane (le 19.00 locali, Rai 3, Eleven e Sky Sport). Sono tredici i giocatori a disposizione dello staff tecAzzurro. Paul Biligha, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola raggiungeranno la squadra il 10 novembre, il giorno seguente il derby di Euroleague ...

Potrebbe essere uno degli assi portanti della prossima Nazionale azzurra quello costituito daMannion e Paolo Banchero, giocatore col quale l'alfiere della Virtus Bologna si aspetta e non vede l'ora di condividere il campo. "Mi piacerebbe giocare con lui. Sembra una brava persona. Mi ha ...In 3 minuti Datome ricuce tutto con due triple, quindiMannion ruba palla ad Albicy per il ... fanno 62 - 56 alla penultima sirena a conclusione di un parziale di 31 - 16 che lancia l'... Italbasket: Nico Mannion si aggrega al ritiro degli Azzurri L’Italbasket è pronta a tornare in campo, dopo averci emozionato la scorsa estate agli Europei. Il team di Gianmarco Pozzecco sarà impegnato nelle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2023 ...Gianmarco Pozzecco, coach dell'Italbasket, ha ufficializzato la lista dei 18 giocatori che saranno impegnati in questa finestra della Fiba World Cup ...