Ita Airways | il Mef accelera per il cambio al vertice | verso l’azzeramento del Cda

(Di martedì 8 novembre 2022) L’assemblea straordinaria ha approvato il via libera all’erogazione di 400 milioni. Alla prossima assemblea ordinaria decade il board e si faranno le nomine

È attesa un'importante svolta ai vertici di. L'assemblea straordinaria ha approvato una norma per cui, qualora più della metà dei membri del consiglio di amministrazione dovesse rassegnare le dimissioni, decadrebbero ...Alla vigilia dell'assemblea degli azionistiindetta dal MEF per ridurre il numero di consiglieri e sostituire il presidente in carica, il presidente Alfredo Altavilla e la consigliera Frances Ouseley hanno rassegnato le proprie ...Il precedente governo guidato dal premier Mario Draghi ha lanciato un tentativo di svendita della maggior parte della compagnia aerea Andrea Solaro dimensione del ...Il Ministero dell’Economia e delle Finanze eroga ben 400 milioni di euro a Ita Airways, e ora sono attesi importanti cambiamenti ai vertici.