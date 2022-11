Ginnastica | lo scandalo travolge ora anche l’Aerobica

(Di martedì 8 novembre 2022) Le rivelazioni dell’ex campione del Mondo Davide Donati Dopo la ritmica tocca al. Sta venendo fuori di tutto a seguito della denuncia di Nina Corradini che ha scoperchiato il mondo di abusi e violenze psicologiche. Pressioni sul peso e sulla forma fisica che hanno portato all’apertura di una indagine da parte della Procura federale e del commissariamento dell’accademia di Desio. «Noi maschi, che potevamo mangiareil pane, spesso lo nascondevamo dentro il cappuccio della felpa e lo portavamo alle ragazze che avevano fame dopo il pranzo». L’ex azzurro delDavide Donati ha aperto un altro vaso di Pandora in una nuova intervista concessa sempre a Repubblica. Donati ha svelato come ci fossero problematiche similinel mondo del. Donati ha svelato come ci fossero ...

