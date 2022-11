Estorsione a Montoro | c’è un secondo arresto | 54enne del luogo in manette

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(AV) – Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di undi, gravemente indiziato – allo stato delle indagini – di “tentata“. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, che ha coordinato le attività condotte dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra. L’uomo, insieme al complice 55enne arrestato ieri nella flagranza del reato, in varie occasioni avrebbe contattato telefonicamente il titolare di un’impresa edile impegnata nella ristrutturazione e l’efficientamento energetico di un immobile privato di ...

