Edoardo Vianello cerca di sopravvivere | “quando è morta” Confessione drammatica

(Di martedì 8 novembre 2022)ricorda la figlia Susanna, scomparsa a causa di un brutto tumore. Dopo gli attriti con la madre Wilma Goich dice “l’ho scopertoè venuta a mancare”. Figlio del poeta futurista veneto Alberto, che era cugino dell’attore Raimondoha passato la sua vita a cavallo delle note musicali. La sua carriera ha inizionel 1961 partecipa la prima volta al Festival di Sanremo. Il brano in gara era “Che freddo!”, ma il successo arriva con Il capello che spiana la strada a brani che ancora oggi sono cantati da grandi e piccini. Stiamo parlando di “Pinne fucile ed occhiali” e “Guarda come dondolo”, inserite nella colonna sonora del film Il sorpasso del regista Dino Risi, e ancora “Sul ...

Ha parlato anche del suo ex marito, rivelando alcuni episodi inediti, che le hanno lasciato profonde ferite. Un'avventura che, con ogni probabilità, durerà ancora a lungo, quella di ...Infine non possiamo dimenticare le sue musiche per la canzone italiana, come nei brani Sapore di sale , Se telefonando , e nelle canzoni di, Gianni Morandi e molti altri. Onore a ...Antonella Fiordelisi incontra l'ex Gianluca Benincasa nella casa del Grande Fratello Vip 7: ecco che cosa è successo.Andrea Vianello età. Andrea Vianello è nato a Roma il 25 aprile 1961. E’ un giornalista, conduttore radiofonico, conduttore televisivo e dirigente d’azienda italiano. E’ nipote del cantante Edoardo ...