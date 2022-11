Crisi delle olive in Sicilia | il prezzo dell’olio è troppo alto e agli agricoltori non conviene raccoglierle | “Costi superiori ai guadagni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Il centro dellaè in protesta per ilche quest’anno non riesce a coprire neanche le spese degli olivicoltori. Dopo un anno di ripresa in seguito alla pandemia, l’aumentomaterie prime, il rincaro dell’energia per gli impianti idrici, cui si aggiunge anche l’aumento deldella manodopera e dei fertilizzanti, hanno portato moltia chiedersi se fosse opportuno raccogliere o meno le. “Noi viviamo di questo, i nostri paesi vivono di questo – dice Luciano Buttafuoco, agricoltore di Caltabellotta – iche oggi affrontiamo in campagna sono più dei, così non possiamo più mantenere le nostre famiglie”. Gran parte degli olivicoltoriprovince di Agrigento e ...