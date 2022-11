Claudio Graziano vicepresidente della Federazione del Mare 

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 novembre 2022), presidente di Fincantieri e di Assonave, subentra a Vincenzo Petrone nel ruolo di Vice Presidentedel Mare e di Vice Presidente dell’European Network of Maritime Clusters (ENMC) e che parteciperà alla riunione dell’ENMC a Bruxelles il 17 e 18 novembre, in rappresentanza del cluster marittimo italiano. L’ ha comunicato, nel corsoriunione del Consigliodel Mare, il presidente Mario Mattioli. Il generale, dopo aver ringraziato Petrone per il lavoro svolto in questi anni ha affermato: “È con estremo entusiasmo che mi unisco al gruppodel Mare, con la convinzione che la sinergia tra le realtà di cui siamo portavoce sia ...