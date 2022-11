Agenzia ANSA

Sebbene negli ultimi decenni siano stati compiuti alcuni progressi, è necessario fare di più per rafforzare l'inclusività nel campo dei. La promozione delle donne nella scienza e nell'...... che è molto più ampia, ma solo chi deposita. Le donne operano prevalentemente in team (... (dal solo 2% alla fine degli anni Settanta al 13,2% nel 2019) permane un fortedi genere. Il ... Brevetti: divario cala ma solo 1 inventrice su sette è donna - Economia Aumentano negli ultimi anni in Italia le donne 'inventrici' che presentano domande di brevetto ma resta ancora una forte disparità di genere visto che rappresentano solo il 14,3% del totale. (ANSA) ...Con il 14,3% di inventrici, l’Italia si posiziona al 16° posto in Europa, leggermente al di sopra della media degli altri Paesi europei. Le università italiane e gli istituti di ricerca pubblica mostr ...