Stranger Things | a lavoro sulla stagione 5

È in occasione delloDay che la produzione della serie ha deciso di pubblicare la prima immagine della sceneggiatura della quinta e ultima stagione. LoDay cade il 6 novembre, e ricorda il ...Per i fan di, il 6 novembre non è una data qualsiasi: ricorre infatti il giorno in cui, nel 1983, un bambino di nome Will Byers scomparve da Hawkins. L'inizio di un'avventura spaventosa fatta di ...Stranger Things, il titolo del primo episodio della quinta stagione scatena la fantasia dei fan: ecco cosa potrebbe succedere ...Netflix ha rivelato via Twitter il titolo del primo episodio della quinta e ultima stagione di Stranger Things 5, che concluderà le avventure di Undici e dei suoi amici.