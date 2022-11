“Siamo su un’autostrada per l’inferno climatico con il piede sull’acceleratore” | l’intervento del segretario generale Onu alla Cop27 – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Dobbiamo spostare i sussidi dai combustibili fossili e triplicare gli investimenti nelle energie rinnovabili, dobbiamo rimuovere le barriere e rendere le tecnologie di stoccaggio dell’energia rinnovabile un bene pubblico globale. Dobbiamo abbassare il costo del capitale per le energie rinnovabili nei Paesi in via di sviluppo, dove gli investimenti sono circa sette volte più costosi. E i Paesi sviluppati devono mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno” con “metà dei finanziamenti per il clima” che “devono andare all’adattamento”. Sono le parole deldell’Onu, Antonio Guterres, che oggi ha aperto i lavori della. “Questa Conferenza delle Nazioni Unite sul clima ci ricorda che la risposta è nelle nostre mani. E anche che il tempo scorre. Stiamo lottando per le nostre vite e stiamo perdendo.su ...