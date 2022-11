Salentino 34enne morto in Spagna | ipotesi | travolto dal suo camper Thomas Piconte era di Merine

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il decesso è avvenuto nei giorni scorsi nei pressi di Barcellona, secondo il resoconto del Corriere del Mezzogiorno. Non del tutto dettagliate le cause per cui: peraltro viene ipotizzato che ildisia rimasto schiacciato dal suo stessoin pendenza.aveva lasciato l’Italia per girare l’Europa e fra breve sarebbe tornato in Salento per fare una sorpresa ai familiari. L'articoloindal suo era di proviene da Noi ...

Noi Notizie

Arrestato 29enne, denunciatocampano Sempre con il medesimo dispositivo è stato poi denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, uncampano ma residente a ...Sempre nell'arco degli stessi controlli è stato poi denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, uncampano, residente a Gallipoli. Gli agenti hanno rinvenuto, ... Salentino 34enne morto in Soagna: ipotesi, travolto dal suo camper Il decesso è avvenuto nei giorni scorsi nei pressi di Barcellona, secondo il resoconto del Corriere del Mezzogiorno. Non del tutto dettagliate le cause per cui Thomas Piconte è morto: peraltro viene i ...Il decesso è avvenuto nei giorni scorsi nei pressi di Barcellona, secondo il resoconto del Corriere del Mezzogiorno. Non del tutto dettagliate le cause per cui Thomas Piconte è morto: peraltro viene i ...