Rendicontazione di sostenibilità | nuovi obblighi | problemi e prospettive

Leggi su leurispes

(Di lunedì 7 novembre 2022) La richiesta da parte dell’opinione pubblica di maggiore trasparenza in merito allae all’impatto complessivo che le attività economiche hanno sul Pianeta, insieme alla consapevolezza dei rischi associati al greenwashing, stanno aumentando in tutto il mondo la pressione per la misurazione e la comunicazione della performance secondo standard condivisi. In àmbito corporate si fa perlopiù riferimento a questi temi con l’acronimo “ESG”, che richiama l’esigenza di prestare attenzione non solo alla dimensione finanziaria, ma anche alle implicazioni positive e negative che le imprese hanno sull’ambiente, sulla società e sul rispetto delle aspettative dei diversi stakeholder (governance). Si prevede che il numero di soggetti tenuti a rendicontare secondo istandard passi da 11.600 a 49.000 In Europa uno sviluppo importante in questo ...