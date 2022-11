Mi imbarazza | imbecillità Botte da orbi tra Paragone e Pregliasco

Leggi su iltempo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Uno scontro durissimo quello tra Gianluigie il virologo Fabrizioandato in scena nel corso della puntata di domenica 6 novembre de Non è l'Arena., su La7, "Miil suo vocabolario", attacca il leader di Italexit dopo le critiche del medico ai medici che si sono rifiutati di farsi somministrare il vaccino contro il Ccovid e per questo sono stato sospesi dal lavoro. "Lei rappresenta anche la sanità pubblica - ha continuatonel programma condotto da Massimo Giletti - io ho sentito dire parole che onestamente da contribuente...". Il virologo non ci sta e sbotta: "Cioè? Ma che cosa? Dellecome quelle che dice lei?". Lo scontro decolla. "Adesso, io non ho neanche parlato e lei già dice che io dico '' - ribatte il leader di ...