LIVE Sorteggio Champions League in DIRETTA | tra poco l’inizio del sorteggio

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.09 Seconde classificate (non teste di serie) Club Brugge (BEL) Dortmund (GER) Francoforte (GER) Inter (ITA) Lipsia (GER)rpool (ENG) Milan (ITA) 12.04 Vincitrici dei gironi (teste di serie): Bayern (GER) Benfica (POR) Chelsea (ENG) Man City (ENG) Napoli (ITA) Porto (POR) Real Madrid (ESP) Tottenham (ENG) 11.59 Tra pochi minutidella cerimonia del. 11.53 Il pericolo Manchester City per Milan e Inter è reale. 11.48 Il pericolo più grande per il Napoli è quindi il PSG che nel suo girone è finito secondo dietro il Benfica ma davanti alla Juventus. 11.43 Le squadre appartenenti alla stessa federazione non possono affrontarsi in questa fase. 11.38 Le possibili avversarie Milan: Porto, Bayern Monaco, Tottenham, Real Madrid, ...