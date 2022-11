(Di lunedì 7 novembre 2022) Il partito democratico deve darsi una mossa. E'ildie costruire insieme il nostro'. Lo scrive il segretario del Pd Enricoin una lettera - appello per la ...

Globalist.it

... la sua organizzazione, la sua offerta politica, il modo e i contenuti del suo fare opposizione a questo governo, legando così il percorso costituente all'agenda di opposizione' scrive. Sarà ...Sianche delle contestazioni contro il segretario del Pd Enrico. "La manifestazione per la pace di Roma. Intervista ad Antonello Falomi" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Antonello Falomi ... Letta parla del futuro del Pd: “Ora è arrivato il momento di reagire” A Otto e mezzo si parla della linea dura del governo con le Ong. Il direttore di Domani Stefano Feltri nella puntata di lunedì 7 novembre ...Le parole del segretario del Pd Enrico Letta in una lettera-appello per la partecipazione al congresso costituente del nuovo Pd ...