Le storie dei migranti di Catania | la disperazione del pachistano Shimar e la speranza per la piccola Sama

(Di lunedì 7 novembre 2022) In 35 sono rimasti bloccati sulla nave Humanity1. Il ragazzo chiede di scendere insieme con i fragili. E per la bambina dal labbro leporino gara di solidarietà per operarla. L'arcivescovo di: "Non si può aspettare il dibattito politico per mettere in sicurezza le persone"

