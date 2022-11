Lancio di bicchieri e cori beceri | il giudice punisce Juve e Inter

Juventus e Inter sono state multate dal giudice sportivo dopo le partite di campionato della 13ª giornata. Tra le altre decisioni anche il turno di stop per Magnani (Verona) e Leris (Sampdoria), oltre ...Qualcuno cade, si fa male magari e inizia undi. Si sono radunati, in terreno altrui. La situazione potrebbe essere pericolosa per molti di loro. Non è un rave, ma questo ...Ammenda per bianconeri e nerazzurri dopo la partita dell'Allianz Stadium. Tra le altre decisioni anche il turno di stop al vice di Mourinho ...Panchine in pietra divelte, sollevate e posizionate altrove, bottiglie di alcolici e bicchieri sparsi ovunque, cartacce, cicche di sigaretta, involucri di plastica e immondizia a deturpare la vasca di ...