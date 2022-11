Juventus | Miretti | «Il club mi sta facendo crescere Ora voglio fare più gol»

Leggi su calcionews24

Il centrocampista della Fabio ha parlato ai microfoni di Sky Sport nella serata della premiazione come Golden Boy. Le sue dichiarazioni all'emittente Le parole di a Sky: PREMIO – «Piccolo traguardo che mi sprona a migliorare di più. Sono molto emozionato, ringrazio tutti per questo premio. Soprattutto la società che mi sta permettendo di giorno dopo giorno. Ma anche il settore giovanile che mi ha permesso di arrivare fin qui». STA LAVORANDO SUL PIU GOL – «Sì, anche perché da inizio stagione ho avuto parecchie opportunità ma non ho ancora segnato. Sto cercando di migliorare».