Inter | Marotta | “In settimana ci sarà l’incontro con l’agente di Skriniar”

(Di lunedì 7 novembre 2022)- L’si prepara all’antivigilia della gara contro il Bologna, valida per la 14ma giornata di Serie A, dove i Nerazzurri proveranno a ritornare la vittoria. Il D.S dell’, Beppe, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League: i Nerazzurri sfideranno il Porto. Di seguito, ecco le parole del dirigenteista anche sulla questione: Sul Porto: “Porto? Sulla carta potrebbe essere anche favorevole ma abbiamo massimo rispetto per il Porto, una squadra imprevedibile e giocheremo la gara di ritorno in casa loro. Juve? Delusione e amarezza. La sconfitta è meritata, la Juve, nonostante le defezioni ha meritato di vincere. Non guardo le statistiche ma oggi le ho viste e dobbiamo riflettere. Abbiamo ...