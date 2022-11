Gesto Dzeko e cori Curva Nord | i casi dopo Juve-Inter e Roma-Lazio

...tra Edine i tifosi bianconeri non è mai stato idilliaco, ma questa volta l'attaccante bosniaco, dopo essere stato di mira tutta la partita, ha perso le staffe e ha reagito con unche ha ...La Procura della Figc ha aperto un fascicolo suldi mostrare gli attributi da parte dell'attaccante dell'Inter Edinnei confronti dei tifosi della Juventus che lo avevano preso di mira con dei cori discriminatori. E' questo quanto ...SERIE A - Vi ricordate cosa fece Zaniolo in un derby tra Lazio e Roma nel settembre 2021 Beh Dzeko ha fatto un po' la stessa cosa, mostrando gli attributi ...Juventus - Inter non è mai una partita come le altre. Il derby d'Italia è da sempre la partita più attesa e spesso finisce in polemica. Proprio come nell'ultimo ...