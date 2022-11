Cretinate Bassetti disintegra Schilirò | volano stracci in diretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) "Questa è una delle tante bufale che vengono messe in giro, il vaccino è in grado di ridurre significativamente la malattia e la malattia grave": l'infettivologo Matteoha avuto un acceso dibattito con l'ex vice questore di Roma Nunziaa Zona Bianca, su Rete 4. Al centro della discussione l'efficacia del vaccino contro il Covid. "Menomale che c'è lei che ci illumina...", ha detto a un certo punto la. E: "Guardi, io di farmi illuminare da uno che faceva il poliziotto ho poca voglia quando parlo di medicina, se parliamo di tutelare l'ordine pubblico allora vengo a chiedere lei...". "A me interessa se un medico è bravo, non se è vaccinato o non vaccinato", ha insistito l'ex vice questore. Il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale di Genova, allora, ha ...