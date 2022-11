Amazon con Altroconsumo contro le false recensioni

(Di lunedì 7 novembre 2022) ROMA – Valorizzare leautentiche dei prodotti venduti online, strumenti fondamentali per le scelte d’acquisto, e lottarele, che invece danneggiano i consumatori e i rivenditori onesti. È questo un obiettivo comune di, che organizzano, su questo tema, un inall’interno del FestivalFuturo dell’associazione per la tutela dei consumatori, che si aprirà il 18 novembre. “Leautentiche sono utili ai consumatori e ai partner di vendita, ledevono essere combattute”, afferma la strategy and policy director diItalia, Bianca Martinelli. “Abbiamo delle chiare politiche che proibiscono le...

Offerte Speciali MacBook M1 Pro 14 in sconto di 350 euro, spedito subito 5 Nov 2022 Sucomprate in sconto del 15% il MacBook Pro 14"processore M1 Pro. Risparmio da 350 e spedizione ...COME FUNZIONA Questo progetto pilota è stato realizzato in collaborazioneDrover AI all'... Miglior Hardware a piccolo prezzo Poco X3 Pro , compralo al miglior prezzo daa 299 euro . 2 ...ROMA - Valorizzare le recensioni autentiche dei prodotti venduti online, strumenti fondamentali per le scelte d'acquisto, e lottare contro le recensioni ...La seconda parte della quarta stagione de L'attacco dei Giganti è diponibile su Amazon con doppiaggio italiano.