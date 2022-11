Un disastro di Ibanez consegna il derby alla Lazio | Felipe Anderson affonda la Roma

(Di domenica 6 novembre 2022) Il 159esimodella Capitale in Serie A trarappresenta un appuntamento fondamentale per le formazioni di Mourinho e Sarri...

Il video del gol di Felipe Anderson che squarcia Roma - Lazio. E' clamoroso l'errore nel derby di Roger, che prova a fare un dribbling nella propria area di rigore ma viene invece scippato da Pedro, che serve il compagno brasiliano abile a non lasciare assolutamente scampo a Rui Patricio in ...Graziato dal fallo superché nel secondo gol bulgaro si era perso l'attaccante). Matic 6 - ... Undi partita la sua. (87 Gruper S. V.)Verdon 4.5 - Stava giocando una buona partita ma poi ...Un altro derby da incubo per Roger Ibanez. Nel primo tempo di Roma-Lazio il difensore brasiliano di Mourinho al 29' ha perso un pallone sanguinoso nella propria area di rigore sul pressing ...Roger Ibanez commette un altro gravissimo errore nel derby contro la Lazio: c'è un precedente che tormenta ancora i tifosi della Roma.