Roma Lazio | Pellegrini esce per infortunio al flessore

(Di domenica 6 novembre 2022) Il capitano dellaLorenzoha lasciato il campo a inizio ripresa per un problema alProblema aldestro per Lorenzo, uscito al 52? della sfida tra. Mourinho al suo posto ha inserito Volpato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Prima che in campo, sfida sugli spalti tra le tifoserie diper il derby della Capitale. Nella coreografia, la Curva Sud romanista ha ...Neppure l'offerta di un ministero a, neppure l'incontro con Matteo Salvini, erano valsi a ... 'Appoggiare due persone che in Lombardia e nelhanno fatto bene sulla campagna vaccinale e la ...Sale l'attesa per il derby della Capitale. Alle ore 18 , lo stadio Olimpico sarà il teatro della sfida tra la Roma di José Mourinho e la Lazio di… Leggi ...Francesco Totti non è in tribuna per Roma-Lazio, ma il figlio Cristian ha ricevuto una bellissima sorpresa dal papà allo stadio Olimpico a pochi minuti dal derby tra Roma-Lazio. Oggi il primogenito ...