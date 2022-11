Roma Lazio 0-1 | finisce qui | il derby è dei biancocelesti!

(Di domenica 6 novembre 2022) All’Olimpico, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca liveè biancoceleste! Lasi aggiudica unmolto teso e giocato ad alti ritmi. A deciderlo un gol di Felipe Anderson nel primo tempo grazie ad un errore di Ibanez in disimpegno. Biancocelesti terzi con l’Atalanta!0-1 MOVIOLA Si parte! 2? – Ci prova Abraham dal limite: blocca senza problemi Provedel 5? – Altro tiro di Zaniolo dal limite: palla a lato 12? – Gara molto combattuta a centrocampo 21? – Bell’inserimento di Zaccagni a sinistra, la difesa giallorossa anticipa Vecino pronto a battere a rete 29? – GOL DELLA! Frittata di Ibanez che si fa rubare palla in ...

20.02 Posticipo Serie A,0 - 1 Lafa suo il derby e scavalca la,agganciando l'Atalanta al 3° posto Gara tesa, ne risente lo spettacolo. Poche le conclusioni. Il vantaggio laziale arriva su un errore in ...Succede a ridosso del 90': la palla sfila in fallo laterale e Rui Patricio , portiere della, ... Dalla panchina dellascattano tutti, i romanisti in campo corrono verso il loro compagno. Le ...Si è concluso il Derby della Capitale tra Roma e Lazio, posticipo domenicale delle 18,00 allo stadio Olimpico. Ad esultare è la Lazio che si impone per 0-1 grazie al gol realizzato ...Roma - Lazio highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. I biancocelesti si impongono per 0-1 grazie alla firma di Anderson ...