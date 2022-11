Papa Francesco | “Invito alla collaborazione col governo” Migranti | “L’Italia non va lasciata sola”

'La vita va salvata in mare' ed i migranti vanno accolti e integrati. Ma lo sforzo non puo' ricadere solo sulle spalle di alcuni Paesi come l'Italia. Lo ha dettonel corso della ormai tradizionale conferenza stampa sull'aereo che lo ha riportato in Italia dal Bahrein. 'Sui migranti il principio e' quello che vanno accolti accompagnati, promossi ...'Il nuovo governo inizia ora e io auguro sempre il meglio ad un governo perche' il governo e' per tutti e io spero che possa portare l'italia avanti'. Lo ha detto, rispondendo ad una domanda di un giornalista sull'aereo che lo riportava in Italia dal Bahrein.si e', quindi, rivolto alle forze politiche invitandole ad avere un ...Salvare vite in mare e accogliere i migranti è un dovere. Così come redistribuirli in tutti gli Stati Ue i cui governi devono trovare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...