Osimehn | l’uomo dei sogni

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 novembre 2022) Il Napoli vola sulle ali del suo supereroemascherato che regalae speranze agli azzurri in Serie A Il Napoli vola sulle ali del suo supereroemascherato che regalae speranze agli azzurri in Serie A. L’attaccante azzurro è il capocannoniere della Serie A in questo momento ed è anche quello che è rimasto fuori più tempo rispetto agli altri attaccanti che sono lì a contendersi lo scettro di miglior marcatore in Italia. Il nigeriano è tornato alla grande dopo i fastidi che l’hanno tenuto fuori a lungo. Prima in Coppa poi ancora in campionato.mascherato decide le partite con la sua sagacia tattica. Destro, sinistro e anche di testa, come a Bergamo, Osimhen è in gran spolvero. La tripletta al Sassuolo, il gol decisivo ...