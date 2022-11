«Ora ti ammazzo» | prima uccide la moglie a coltellate | poi si consegna ai Carabinieri

(Di domenica 6 novembre 2022) Ancora un femminicidio. L’ennessimo, atroce episodio di violenza nei confronti di una donna è avvenuto a Capoterra, un comune in provincia di Cagliari. Qui un uomo ha ucciso ala, vani i soccorsi per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare. Leggi anche: Femminicidio a Roma, romenolamassacrandola di botte: aveva solo 33 anni Il femminicidio all’interno di una struttura di accoglienza I fatti sono avvenuti all’interno di una struttura di accoglienza per migranti sita in via Gramsci, a Capoterra. La coppia era, infatti, di nazionalità serba e l’uomo adesso è n caserma in stato di arresto. Il femminicidio si è consumato intorno a mezzogiorno. A dare l’allarme i vicini che hanno poi allertato i. Vani i soccorsi Dopo aver ucciso la ...

