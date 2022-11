Migranti | la nave Humanity 1 a Catania Sbarcati una trentina di minori

(Di domenica 6 novembre 2022) E' giunta nel porto didopo le 23 la1 della ong 'Sos', con a bordo 179 naufraghi, al suo ingresso scortata da una motovedetta della Guardia costiera. Come previsto dal nuovo decreto, è stata eseguita l'ispezione delle autorità italiane per individuare fragili, donne e bambini ed iniziare lo sbarco "selettivo". L'imbarcazione è attraccata ieri sera nel porto siciliano dopo il via libera del Viminale, seguito a un lungo braccio di ferro durato diversi giorni.

Il decreto interministeriale firmato dai ministri dell'Interno, Difesa e Infrastrutture, che vieta allatedesca Humanity 1, 179a bordo, di rimanere nelle acque territoriali italiane per un periodo più lungo del 'necessario', sarà esteso anche alle altre tre navi che attendono al largo di ...Sullaci sono 179 naufraghi tra cui minori e donne. Non visualizzi questo contenuto Siamo ...e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, ...Sono 4 ormai le navi alle quali il Viminale impedisce di sbarcare i migranti, con circa mille persone che attendono da più di 10 giorni il permesso di sbarcare in un porto: i migranti che si trovano i ...Due con bandiera tedesca e l'altra norvegese Il capitano dell'Humanity: "Pasti per tre giorni". Tunisini convinti a salire a bordo quando erano già sbarcati. Il decreto contestato dalla sinistra ...