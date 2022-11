Lula | il calamaro dalle 9 dita

Leggi su velvetmag

(Di domenica 6 novembre 2022) A 77 anni, avendo brillato come una stella per poi precipitare nell’ignominia del carcere, Luiz Inácioda Silva è diventato per la terza volta presidente del Brasile. Della sua esistenza si potrebbe dire, con Gabriel García Márquez, che è un “vivir para contarla“, per intensità, ascese, cadute e colpi di scena. Chi lo disprezza, come il suo avversario sconfitto Jair Bolsonaro, il presidente uscente del Brasile, lo chiama “nove“. Per indicare che è solo un politicante privo persino di una parte della sua mano sinistra., dal canto suo, se ne fa quasi un vanto. Da ragazzo perse il mignolo sinistro in un incidente sul lavoro, in fabbrica. Adesso la sua mano mutilata campeggia nella foto che vedete in primo piano, e che il suo staff ha postato sulle sue pagine social dopo la vittoria la ballottaggio del 30 ottobre. Foto ...