Le pagelle di Roma-Lazio 0-1 | derby ai biancocelesti

(Di domenica 6 novembre 2022) Va allail primodella stagione. Dopo la delusione dell’eliminazione dai gironi di Europa League, la squadra di Maurizio Sarri è riuscita ad avere la meglio di misura sugli eterni rivali. A decidere la gara ci ha pensato Felipe Anderson bravo ad approfittare di un clamoroso errore di Ibañez in sofferenza contro il pressing alto condotto da Pedro. Prova deludente quella dellaincapace di creare grossi pericoli alla porta difesa da Provedel se non per un tiro di Zaniolo finito sulla traversa. Ecco ledi. LediPrima di analizzare ledei protagonisti di, proviamo a dare una valutazione all’operato del direttore di ...

Resta in agguardo a caccia del varco giusto per bucare la difesa dellache dopo lo svantaggio si chiude a doppia mandata. (39' st Romero 6: bravo a tenere la Lazio alta fino alla fine). SARRI 7 ...Rui Patricio 6: Pochi pericoli, uno riesce a sventarlo con una deviazione in angolo, sull'altro poteva davvero poco Mancini 5,5: Il fomento è troppo. Prima blocca un'incursione centrale di Anderson, ...Cosa diavolo gli è successo Mourinho 5: Approccio troppo soft di quello che ci si poteva aspettare anche se nel primo tempo solo una traversa e l'errore clamoroso di Ibanez impediscono alla Roma di ...