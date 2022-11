Cloud computing | curiosità sulla storia e l’evoluzione fino a oggi

Leggi su lopinionista

(Di domenica 6 novembre 2022) Un approfondimento“nuvola” che festeggia 25 anni: un’invenzione che ha dato impulso alla quarta rivoluzione industriale L’avvento sul mercato dei DVD destinati a soppiantare le vecchie VHS, il debutto delle TV a schermo piatto, i primi SMS rigorosamente di 160 caratteri e l’alba di internet dove Netscape era il browser più utilizzato. Il 1997 è stato un anno particolarmente prolifico in termini di progresso tecnologico anche grazie a un’intuizione destinata a cambiare il mondo informatico. Il 26 ottobre di 25 anni fa, infatti, Ramnath Chellappa, professore d’informatica e operations management, pronuncia per la prima volta in ambito scientifico le parole “”. Ci troviamo in un contesto universitario: una conferenza a Dallas dal titolo “Intermediaries in Electronic Markets” dove l’accademico definì il ...