Ballando con le stelle 2022 | Mughini è una furia con Canino | “Questo lo dici a tua sorella”

(Di domenica 6 novembre 2022) Il primo eliminato di questa edizione dicon leè Giampiero. Il giornalista in ogni puntata è riuscito a catturare l’attenzione non tanto per le sue qualità da ballerino, ma per gli accesi scontri che si creano con la giuria. Dopo le polemiche della scorsa settimana con Carolyn Smith, questa volta il polemista ha battibeccato con Fabioe Selvaggia Lucarelli. Il giurato, dopo l’esibizione sulle note di Cyrano, ha chiesto conto adel suo look: “Haimaglione da ministro del Turismo”, in riferimento ai look sempre poco sobri sfoggiati dallo scrittore, che ieri indossava un maglione maculato. “Non sai di cosa parli, Ministro del Turismo loa tua”, ha risposto seccamente il concorrente, che non ha ...

La chiacchierata, 60 anni, ex leader dei Ladri di biciclette, dal 2005 nel cast dile stelle - ieri sera su è andata in onda la quinta puntata - al fianco di Milly Carlucci, 68, ...Giampiero Mughini e Veera Kinnunen sono stati eliminati ale Stelle 2022 . Il giornalista e la ballerina svedese sono stati penalizzati dalla giuria " che non ha apprezzato fino in fondo la loro esibizione " e dal voto social. Giampiero e Veera ...Questa sera l’attore dovrebbe esserci e pare anche con una coreografia. Ma le vere novità nel programma non sono finite, sembra che in questa edizione sia appena nata una coppia. Di chi stiamo ...Il primo eliminato di questa edizione di Ballando con le stelle è Giampiero Mughini. Il giornalista in ogni puntata è riuscito a catturare l’attenzione non tanto per le sue qualità da ballerino, ma pe ...