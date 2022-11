Abusi sessuali a bordo dei sottomarini | la denuncia choc delle donne militari inglesi

(Di domenica 6 novembre 2022) Partiamo da un dato certo: il ruolonelle Forze armate è in aumento in tutto il mondo. Dal Medio Oriente all’Ucraina, lesoldato al fronte sono sempre di più. Tuttavia si percepisce ancora la differenza di genere all’interno del mondo militare, da colmare tramite provvedimenti di legge e buone pratiche. Gerarchia che qualche volta si trasforma in prevaricazione, o peggio ancora in bullismo, con richieste ocontro coloro che, oltre ad essere il ‘sesso debole‘, hanno anche un grado inferiore. È quanto, secondo alcune denunce, sarebbe accaduto nella Royal Navy, che ha ordinato un’indagine su presunte accuse di bullismo e molestieai danni di alcuneimpegnate adeidella ...

Lo ha detto ieri il Papa, nella conferenza stampa sul volo di ritorno dal Bahrein, in cui ha ricordato che "il 42 - 46 % deglisi fa in famiglia o nel quartiere; questo è gravissimo, ...Andrea di York evita il processo perrisarcendo Virginia Giuffrè: pagherà oltre 10 milioni (e forse non lui) - guarda L'ULTIMA UMILIAZIONE - Andrea sarebbe di nuovo scoppiato a ...Il rapper è morto a 34 anni dopo un lungo periodo di eccessi, faide famigliari e di problemi di salute mentale ...«Atto di querela non valido», con queste motivazioni il collegio di Nocera Inferiore ha dichiarato il non luogo a procedere nei riguardi di un 40enne nocerino, finito sotto processo ...