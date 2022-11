Pisa-Cosenza 3-1

...45 Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard 3 - 1 21:00 Go Ahead Eagles - Excelsior 3 - 1 CALCIO - SERIE B 14:00 Benevento -0 - 0 14:00 Cagliari - Reggina 1 - 1 14:00- Frosinone 1 - 2 14:00 ......45 Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard 3 - 1 21:00 Go Ahead Eagles - Excelsior 3 - 1 CALCIO - SERIE B 14:00 Benevento -0 - 0 14:00 Cagliari - Reggina 1 - 1 14:00- Frosinone 1 - 2 14:00 ...I lupi in trasferta soccombono sul campo dei nerazzurri. L'allenatore guarda già oltre: "Lotteremo fino all'ultimo" ...Frenano Bari e Ternana, pari con Benevento e Spal. Il quadro della 12/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) (ANSA) ...