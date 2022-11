Mobilità locale sostenibile | il salto di qualità per le città secondo Giovannini

Leggi su formiche

(Di sabato 5 novembre 2022) Quando ho cambiato nome al ministero, da ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in ministero delle Infrastrutture e dellasostenibili, qualcuno deve avere pensato a un vezzo legato al mio impegno degli ultimi anni, trascorsi a sensibilizzare il Paese sul tema dello sviluppo. In realtà, proprio in corrispondenza del cambio di denominazione del dicastero, i temi legati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale, e specialmente alla sostenibilità dei sistemi di, sono diventati centrali nel dibattito pubblico, anche grazie all’attenzione che l’Unione europea ha posto su questi aspetti con il Green Deal e in Next Generation EU. Un anno dopo tutti parlano di decarbonizzazione dei trasporti, didolce e dei nuovi modi di realizzare infrastrutture sostenibili. Tutto ciò ci ...