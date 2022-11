Manifestazione per la pace | anche Flavio Insinna in piazza | “Seguo l’esempio di Gino Strada | la guerra è l’inizio di tutte le tragedie”

(Di sabato 5 novembre 2022) C’era, presentatore Rai e volto noto dello spettacolo maattivista, indella Repubblica a Roma, allaEurope for Peace. “Come mai qui? Il 20 marzo eravamo inSan Giovanni per la, contro le guerre, con gli amici di Blob, Aboubakar Soumahoro, Cecilia. Siamo ancora qui perché avevamo capito da subito che sarebbe stata una tragedia“.” Ero amico di– ha detto ancora– che ci ha insegnato una cosa precisa: ladile, bambini che scappano, famiglie distrutte, civili morti, gente torturata. In ...

... ridurre la spesa militare in favore di investimenticombattere le povertà e di finanziamentil'economia disarmata,la transizione ecologica,il lavoro dignitoso'. Alla...E' partito da piazza della Repubblica e ha raggiunto Piazza San Giovanni il corteo dellala pace a Roma . In apertura lo striscione Europe for Peace portato da scout e da giovani della Comunità di Sant'Egidio a seguire i rappresentanti delle organizzazioni promotrici e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Appuntamento all'Arco della Pace. Senza bandiere di partito, vestiti soltanto dei colori dell'Ucraina, come chiesto da Carlo Calenda. La manifestazione pro – Ucraina, che il leader di Azione ha lancia ...