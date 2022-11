Ma il tonico viso serve davvero? Verità e falsi miti

Leggi su dilei

(Di sabato 5 novembre 2022) Ilè un prodotto spesso dimenticato ma che ha grandi benefici per la pelle e la skincare routine, a tutte le età. C’è chi lo considera essenziale e chi invece non si ricorda di usarlo, ma ila cosa? Quando si usa il? Cos’è ilnello specifico? Sei nel posto giusto per scoprirlo e per imparare curiosità e tips sul. Cos’è ilIlè un prodotto per così dire intermedio che sta tra la detersione e l’idratazione. Si presenta in forma liquida, contenuto in boccette chiuse da un tappo, spesso a vite, oppure in flaconi spray. È un mix di acqua e ingredienti ...