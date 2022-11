Lo Zalgiris rimonta l' Alba Berlino | 11 per Procida | highlights

Basketinside

La sintesi della vittoria 88 - 81 delloKaunas contro l'Alba Berlino nella sesta giornata di ......Benfica ne ha fatti sei ad Haifa (gli ultimi due dopo l'88') completando una strabiliante...45 Slavia Prague - Sivas 1 - 1 18:45 CFR Cluj - Ballkani 1 - 0 18:45- Slovan Bratislava 1 - ... EuroLega, 6ª giornata: Suicidio Olympiacos! Che rimonta per lo Zalgiris sull'Alba Berlino. Nessun problema per Monaco Il resto della giornata in EuroLega ha visto partite molto tese ed equilibrate. Grandissima rimonta dei lituani dello Zalgiris Kaunas che grazie ad un ...Serata da ricordare per lo Zalgiris Kaunas (3-3) che nella vittoria per 88-81 contro l'Alba Berlino (3-3) ha registrato la più grande rimonta in EuroLeague nella storia ...