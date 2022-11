LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | Bagnaia competitivo sul passo in FP3 | è il momento dei time-attack!

(Di sabato 5 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33 Alla top10 della combinata è composta da Miller, Marini, Martin, Marquez, Bastianini, Oira, Zarco, Quartararo,e Binder. 10.31 Viñales fa un belavanti ma è 11° nella combinata, a 62 millesimi dal decimo posto di Brad Binder. Primo-attack interlocutorio per Quartararo. 10.30 Gomme nuove anche per Quartararo, che si lancia per il suo primo-attack.cruciale per El Diablo, che deve assolutamente restare nella top10 e accederemente al Q2. 10.29 Anche Miller monta gomme nuove e balza al comando della combinata in 1’30?095, con 122 millesimi di vantaggio su Marini. Si migliora Mir, che resta però 11° ed è quindi il primo degli esclusi al ...

Tutte le sessioni saranno visibili in diretta su Sky Sport(canale 208) e in streaming su ...10 sarà possibile seguire le qualifiche in diretta anche sul nostro sito con il nostro: .... conferenza stampa qualifiche Ore 17.30: DucatiExperience Ore 22: DucatiExperience Domenica 6 novembre Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2,Ore 10.30: PaddockOre 11: gara ...Paura per il pilota del team Mooney VR46 che è caduto in avvio di FP3 in curva 7 Il sabato di prove MotoGP inizia subito col brivido a Valencia, con la moto di Marco Bezzecchi avvolta dalle fiamme dop ...Quartararo è il più veloce nelle Libere 1 di Valencia, dove domenica si decice il Mondiale della MotoGP. Secondo posto per Marc Marquez (+0.035) seguito da Brad Binder (+0.071). La… Leggi ...