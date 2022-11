Haaland entra e fa vincere il City in dieci uomini

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 novembre 2022) Eè sempre protagonista. Nei giorni scorsi il calciatore del Manchesterera stato più volte nominato da Ibrahomovic prima, che per mettere in difficoltà Guardiola aveva detto “Non so se l’ego di Guardiola lo lascerà diventare più grande di lui”, e poi dallo stesso tecnico che, sarcastico, ha risposto “Sono geloso di” Ma soprattuttoè stato l’argomento principe in Svezia e in particolare del presidente del sito “Visit Halland” che ha accusato il fatto che l’errore di grafia del nome del calciatore sta danneggiando la loro bella località turistica.però è sempre un giocatore di pallone ed è così che anche oggi si è guadagnato la sua fama potando a casa una vittoria importante e sofferta per ilche ha giocato in 10 per più di un tempo per un rosso ...