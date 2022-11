Guardia Giurata uccisa a Napoli | la lapide sfregiata con la scritta ‘Acab’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Gaetano Montanino lavorava comeparticolare. La sera del 04 agosto 2009 procedeva la sua consueta ronda con un collega, Fabio De Rosa, nei pressi di piazza Mercato, a. Durante la perlustrazione delle attività commerciali della zona, si fermarono davanti ad un negozio di giocattoli in piazza. Erano all’incirca le 2:00 di notte. Improvvisamente, giunsero 4 ragazzi su due ciclomotori, volti coperti e armi in pugno. Uno dei due scooter si avvicinò alla volante e il passeggero puntò l’arma verso le guardie intimandogli di consegnargli le pistole d’ordinanza. Montanino non cedette alle pressioni dei rapinatori consapevole che, in seguito, le loro armi sarebbero state usate per commettere ulteriori reati. Iniziò un conflitto a fuoco. Gaetano venne colpito da 7 ...