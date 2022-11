Demir e Viola (come il mare) sono fratello e sorella

(Di sabato 5 novembre 2022)il- La foto di Pietro Fortunatamente la seconda stagione diilera già stata confermata a monte, altrimenti questa mattina i telespettatori di Canale 5 si sarebbero svegliati con la paura di restare per sempre vittime del solito dubbio amletico da cliffhanger. Perchè ieri sera il finale della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman ha riservato un colpo di scena non da poco, al quale i nuovi episodi si spera diano una risposta esaustiva: i loro personaggi, la giornalistaVitale e il poliziotto Francesco, potrebbero essere figli dello stesso uomo. Andiamo con ordine. Dopo una lunga indagine personale,ha scoperto che suo padre Pietro potrebbe essere morto, e dunque non può in ...

Comunque i fan della serie possono dormire sonni tranquilli: rivedranno sul piccolo schermo Can Yaman e Francesca Chillemi rispettivamente nei panni diVitale e Francescocome il ...Nella puntata di stasera dovrebbe scoprirsi la verità sul padre dimentre potrebbe rimanere in sospeso il rapporto con Francesco. Il futuro di Can Yaman e Franchesca Chillemi, protagonisti di Viola come il mare, è ormai scritto: svolta inaspettata, accadrà davvero!