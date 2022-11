(Di sabato 5 novembre 2022) Contro l’Atalanta, oggi pomeriggio, a Bergamo, Luciano Spalletti dovrà fare a meno ditskhelia, alle prese con la lombalgia. Il georgiano è in dubbioper Empoli e Udinese, scrive il Corriere dello Sport. Intanto, l’allenatore riflette su chi schierare al suo posto, nel Napoli. Il candidato più naturale a, ma potrebbero giocare al suo posto. “a sinistra è già stata un’opzione, sulla carta la più probabile per non alterare eccessivamente il meccanismo, di suo già modificato dalla diversa natura tra calciatori. E però volendo, su quella corsia lì, ci potrebbe andare, al quale piace partire da sinistra per stringere al ...

"Juan Jesus e Olivera, Ndombele ed Elmas,e Simeone e Lozano (o Politano): il livello dei cambi si è alzato, è cresciuta la panchina, che si è allargata e ora consente cinque cambi ". ...'Il Napoli può segnare in decine di modi differenti: attaccando la profondità con Osimhen, con i cross alti per i colpi di testa del medesimo, con i cross bassi per lo spunto di, con la ... CorSport: Raspadori in pole per sostituire Kvara, ma ci sono anche le opzioni Lozano e Elmas - ilNapolista A veder giocare la squadra sembra che il lavoro del tecnico sia stato una passeggiata, ma il suo merito è stato assemblare il gruppo Spalletti ha trasformato la qualità individuale in qualità colletti ...“Il Corriere dello Sport” si è soffermato sull’evoluzione del Napoli, che ha trasformato lo scetticismo iniziale in entusiasmo.