Champions League 2022 23 | classifica marcatori

(Di sabato 5 novembre 2022) Archiviata la prima fase con i gironi di/23, si va ad analizzare ladella competizione, al termine delle sei giornate. I rispettivi gruppi hanno riservato alcune sorprese, sia piacevoli che spiacevoli: per quanto riguarda le italiane, non ci si può lamentare, dato che il Napoli si è qualificato come primo, mentre Inter e Milan hanno ottenuto la seconda posizione. Male invece la Juventus, terza e “retrocessa” in EuropaAl termine della prima parte di, si attende il quadro che presenterà gli ottavi di finale con ben tre compagini italiane interessate, unica esclusa è la Juventus, ...

Trent Alexander - Arnold non fa giri di parole per descrivere l'inizio di stagione del Liverpool ricca di difficoltà e di risultati mancati. Sebbene il girone diabbia visto i Reds passare senza patemi agli ottavi di finale, in Premierle cose non stanno andando troppo bene con un ritardo evidente dalle prime in classifica. Parlando a ..."È il torneo dei ricchi che vogliono escludere i poveri", è uno degli slogan più usati, come se laattuale fosse un torneo di beneficienza nel quale la possibilità di vincere è ...TORINO (ITALPRESS) - Si è conclusa così come era iniziata l'avventura della Juventus nella Champions League 2022/2023, ovvero con una sconfitta per 2-1 contro il Paris Saint-Germain. Bianconeri al qui ...Il Milan torna a partecipare agli ottavi di Champions League dopo 9 anni. E lo fa con una grande prova di carattere. Due i rossoneri finiti nella top 11.