Tiscali

Prosegue inarrestabile la corsa di Marcoche si è qualificato per le semifinali del "Ciudad de Guayaquil", Challenger ATP dotato di un montepremi di 53.120 dollari che si sta disputando sui campi in terra battuta di Guayaquil, ...Marco- 521 124. Francesco Passaro - 474 131. Luca Nardi " 429 141. Matteo Arnaldi " 402 156. Mattia Bellucci - 367 159. Franco Agamenone - 359 164. Giulio Zeppieri " 334 167. Flavio ... Cecchinato vola in semifinale a Guayaquil Prosegue inarrestabile la corsa di Marco Cecchinato che si è qualificato per le semifinali del 'Ciudad de Guayaquil', Challenger ATP dotato di ...