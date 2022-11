Caos Atalanta-Napoli ? | l’attacco all’arbitro infiamma ? il web

Juventus News 24

Napoli,in quel di Bergamo dopo la fine del match tra nerazzurri e partenopei: ecco cos'è successo Il Napoli vince 2 - 1 a Bergamo e allunga in classifica, ma a far notizia è quanto ...al Gewiss Stadium per il finale di- Napoli, terminata 1 - 2 in favore degli ospiti. L'arbitro Mariani fischia al termine dei quattro minuti di recupero inizialmente concessi, ma i ... Atalanta Napoli, caos nel finale: oggetti dagli spalti. Cos'è successo In seguito alle polemiche nei confronti dell'arbitro Mariani nel post Atalanta-Napoli, Muriel ha pubblicato una storia instagram ...Il rigore aveva messo tutto in discesa, ma alla fine l'Atalanta di Gian Piero Gasperini non riesce a fermare l'avanzata del Napoli anche a Bergamo. «Quando giochi così contro ...